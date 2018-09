Am Dienstag erfolgte Spatenstich für neues soziales Betreuungszentrum in Wernberg. Bis 2020 werden 7,2 Millionen investiert. Kärntens erste 24-Stunden-Pflege für Menschen mit Gehirnschäden und Müttern mit Kindern entsteht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bagger sind bereits auf dem Gelände neben der Seniorenwohnanlage © Holzfeind

Es ist ein Projekt, das den Sozialhilfeverband Villach-Land und die Politik schon sehr lange beschäftigt. Vor sieben Jahren wurden die ersten Pläne dafür geschmiedet. Damals war noch eine Erweiterung der Seniorenwohnanlage angedacht, Pflegebetten wurden zu- und dann aber wieder abgesagt. Am Dienstag wurden in Wernberg aber Nägel mit Köpfen gemacht und der Spatenstich für das 7,2 Millionen-Projekt getätigt. „Das neue soziale Betreuungszentrum, das hier entsteht, ist ein kärntenweites Vorzeigeprojekt“, sagte Bernd Riepan, Bezirkshauptmann und Geschäftsführer des Sozialhilfeverbandes Villach-Land, bei der Spatenstichfeier am Dienstag.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.