Am Mittwoch sind in und um Villach wieder 25 Grad zu erwarten. Gegen Nachmittag hin kann es aber vor allem im Gegendtal zu regnen beginnen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Weil die Luft zum Teil labil ist, scheint die Sonne nicht ungestört. Lokale Regenschauer sind am Mittwoch deshalb in und um Villach nicht ausgeschlossen. Vor allem im Bergland und im nördlichen Gegendtal kann es vorübergehend vor allem am Nachmittag einmal nass werden. "Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit ist bei dieser Wetterlage durchaus auch noch mit lokalen Gewitterbildungen zu rechnen", erklärt der Meteorologe Werner Troger. Davon abgesehen sollte es in den meisten Regionen weitgehend trocken bleiben. Im Rosental werden die höchsten Temperaturen gemessen. Die Höchstwerte schaffen hier mehr als 25 Grad.