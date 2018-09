Auf der Südautobahn kurz vor der Abfahrt Faaker See geriet ein Porsche in Brand. Die Lenkerin konnte aus dem Fahrzeug aussteigen.

Dieser Porsche brannte auf der Südautobahn © KK/ Hauptfeuerwache Villach

Am Dienstag gegen 10 Uhr wurde der Brand eines Porsches gemeldet. Kurz vor der Abfahrt Faaker See auf der Südautobahn geriet das Fahrzeug in Brand.