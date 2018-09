Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Reisner, Reinhard Wallner, der 10.000 Shuttlegast Martin Weber, Ulrich Zafoschnig und Andreas Duller (von links) © kk

Im Sommer 2017 wurde der Bahnhofshuttle in Betrieb genommen und bringt Gäste kostengünstig von zwölf ausgewählten Kärntner Bahnhöfen zu ihrem Urlaubsziel. In der Region Villach werden die Stationen Hauptbahnhof Villach und Bahnhof Velden bedient. Nun wurde der 10.000 Fahrgast in St. Veit begrüßt. In Empfang genommen wurde Martin Weber aus Maria Enzersdorf von Mobilitätslandesrat Ulrich Zafoschnig, Reinhard Wallner (ÖBB), Markus Reisner (Projektleiter Touristische Mobilitätszentrale Region Villach) und Andreas Duller (Geschäftsführer der Region Mittelkärnten).