Trendsporttag Villach © KK/Stadt Villach

Wie breit gefächert das Angebot für sportliche Jugendliche in Villach ist, zeigte sich beim Jugend-Trendsporttag am Samstag in Villach. Am Wasenboden präsentierten sich mehr als 20 Vereine und Gruppen. Das Repertoire der Vorführungen reichte von waghalsigen Tricks der Skate-Profis, Taek won Doins und Rock’n’Rollern bis hin zu den technisch perfektionierten Kicks beim Fußball-Turnier und American Football. Organisiert wurde der Jugend-Trendsporttag vom Team des Jugendbüros Villach unter Martin Mittersteiner. „Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, das dichte Angebot von sportlichen Möglichkeiten in unserer Stadt kennenzulernen und sich einen Überblick über neueste Trends zu verschaffen“, stellte Bürgermeister Günther Albel fest. Durch das Programm führte Harald Wieser.