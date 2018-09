Nico Spendier (13) aus Köttmannsdorf wurde in Velden verabschiedet. Er nimmt an der Junioren-WM in der Schweiz teil.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spendier (Mitte) wurde verabschiedet © KK

Der erst 13-jährige Köstenberger Nico Spendier erweist sich wie sein Onkel Sandro Spendier, selbst erfolgreicher Rock’n’Roll-Tänzer und Teilnehmer an Weltmeisterschaften in dieser Disziplin, als außergewöhnliches Talent im Tanzsport. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Sportreferent, Vizebürgermeister Helmut Steiner verabschiedeten den „Shooting-Star“ standesgemäß und nicht, ohne ihm auch einen finanziellen Reisebeitrag neben den besten Wünschen für seine Teilnahme an der Rock’n’Roll –WM für Junioren in Schaffhausen in der Schweiz mit seiner Tanzpartnerin Cathrin zu überbringen. „Rocke diese Weltmeisterschaft“, gab ihm das Abschiedskomitee unisono mit auf den Weg vom Wörthersee aus zum bisher größten Turnier seiner noch so jungen Karriere.