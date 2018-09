Wohltätigkeits-Tour machte in Villach Station und sammelt Geld für krebskranke Kinder.

Als Piraten nehmen diese beiden Männer an der Charity-Tour teil © Jandl

Da staunten viele nicht schlecht, Kameras wurden gezückt, um dieses kuriose Schauspiel festzuhalten. Menschen in teils schrillen Kostümen und auffälligen Autos sammelten sich vor dem Hotel Holiday in Villach. Aber was ein bisschen nach Fasching ausschaute, war eine Aktion für den guten Zweck. Die bunte Truppe sammelt nämlich unter dem Titel "Teenage Cancer Trust" Geld für krebskranke Kinder.