Sonntagabend kam es in Villach-Lind auf einer Kreuzung zu einem Unfall, bei dem eine 30 Jahre alte Motorradfahrerin verletzt wurde.

© Klz/Kanizaj

Am Sonntag gegen 17.36 Uhr stoppte eine 30-jährige Villacherin mit ihrem Motorrad in Villach-Lind auf der Genotteallee vor dem Kreuzungsbereich mit der F.-X-Wirth-Straße vor einer roten Ampel an.