Bericht einer Betroffenen„Hauptsache, das Heroin kam in meinen Körper“

Zwölf Jahre spritzte sich die Villacherin Sandra H. täglich Heroin. Eine mehrjährige Haft zwang sie in den Entzug und ließ sie überleben. Im Schweigen und Schämen sieht sie die größte Gefahr.

Wenn sie keine Vene fand, spritzte die Villacherin sich in Knochen oder Muskelstränge © Hannes Pacheiner

Die Narben an den Armen von Sandra H.* erzählen den Leidensweg, den das Leben der 61-Jährigen schrieb. Zwölf Jahre lang gab sich die zweifache Mutter Tag für Tag ihrer Drogensucht hin. Heroin und Kokain gleich als Einstiegsdroge mit Anfang Dreißig und die Jahre darauf täglich zum Morgenkaffee. Ein Gramm verteilt auf ein paar Tage, dann wieder eine neue Lieferung für neues Glück. Die Villacherin hantelte sich von Rausch zu Rausch, um Job, Kindererziehung und Alltag zu bewältigen. Auf jedes Hoch folgte ein tiefer Fall. Tränen, Krämpfe, Schwindel, Erbrechen. Der Entzug machte sich sofort bemerkbar. Wieder der Griff zur Droge. Durch jede Vene, die die damals 40-Jährige finden konnte, spritzte sie sich am Höhepunkt der Abhängigkeit das Heroin. „War keine mehr zu finden, zerstach ich mir Unterarmknochen und Muskelstränge. Hauptsache das Zeug kam irgendwie in meinen Körper.“

