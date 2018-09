Am Samstag fand in Villach in 35 Metern Höhe ein Weltrekordversuch statt. Extremsportler Alexander Schulz balancierte auf einer Slackline über der Drau und knackte nach 9:19 Stunden den Weltrekord.

© Kletterhalle Villach

Hoch hinaus ging es seit Samstagmorgen an der Drau in Villach. Der deutsche Extremsportler Alexander Schulz brach einen Weltrekordversuch über den Dächern der Stadt. Kurz nach 9 Uhr in startete er sein Unterfangen, um 18.24 Uhr war es schließlich soweit: Der bisherige Rekord von 10,7 Kilometern auf der Slackline fiel. Doch das war dem scheinbar Unermüdlichen noch ein bisschen zu wenig. So schraubte er die neue Bestmarke sogar noch bis elf Kilometer nach oben.