Am Sonntag findet bei der Klosterruine Arnoldstein ein kulturelles Völkerfamilientreffen mit zahlreichen Musikern aus dem Alpen-Adria Raum statt. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Die Jugendblaskapelle Val Canale wird auch am Friedensfest teilnehmen © KK

Die Kärntner Konsensgruppe lädt Sonntag zu einem kulturellen Völkerfamilientreffen an der einzigen Stelle in Europa, wo sich die Kulturen der drei großen Europäischen Völkerfamilien – Germanen, Slawen, Romanen – grenzüberschreitend die Hand reichen. Rund zwanzig deutsch-, slowenisch- und italienischsprachige Kulturgruppen werden als Botschafter einer bunten kulturellen Vielfalt in Arnoldstein auftreten. Mit dabei: Musikverein Velden, Gemischter Chor Kranjska Gora, Jugendblask a- pelle Va l Canale , Tamburizzagruppe Latschach, Kinderchor Celje, Hugo Wolf Chor, Doppelquartett Luschari u. v. a. Für Speis und Trank aus den drei Regionen ist reichlich gesorgt. Beginn ist um 9.30 Uhr bei der Klosterruine Arnoldstein.