Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Samstag vom Westen her wieder merklich. Deshalb ziehen auch in und um Villach die Wolken bald nach Osten hin ab und es setzt sich auch schon recht sonniges Wetter durch. In den Nachmittagsstunden entwickeln sich über den Bergen dann wieder einige dickere Quellwolken, die jedoch keine Regenschauer bringen dürften. Mit der Sonne steigen auch die Temperaturen tagsüber wieder deutlich an und es ist somit neuerlich zu warm für Mitte September. So erwarten wir zum Beispiel in Bad Bleiberg am Nachmittag Werte nahe 21 Grad, in Paternion sogar bis nahe 24 Grad. "Man kann bei den herrschenden Wetterbedingungen sicherlich auch wieder längere Wanderungen oder auch Bergtouren ins Auge fassen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.