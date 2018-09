Das Feldkirchner Unternehmen Mercedes Moser hat am Donnerstag auch einen Schauraum in Villach eröffnet. Eine Million Euro wurden investiert.

Die Familie Moser und die Mitarbeiter feierten die Eröffnung © Pacheiner

Das Familienunternehmen Mercedes Moser aus Feldkichen, schon bisher Händler für Mercedes-Transporter, ist jetzt auch neuer Vertragshändler für Mercedes-Pkw. Nun wurde expandiert. Am Donnerstagabend fand die große Eröffnungsfeier des neuen Standortes in Villach statt. Insgesamt wurde eine Million Euro in das Projekt investiert, fünf Mitarbeiter sind derzeit in Villach beschäftigt. „Es werden in Villach nun Neufahrzeuge, Junge Sterne und Gebrauchtwagen verkauft“, berichtet Geschäftsführer Stefan Moser. Die Schauraumfläche beträgt 300 Quadratmeter, zusätzlich gibt es eine 700 Quadratmeter große überdachte Außenverkaufsfläche.