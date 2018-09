Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstag ein 55-jähriger Arbeiter aus Villach schwer verletzt.

Arbeiter von Stehleiter gestürzt: schwer verletzt © KLZ/Rehfeld

Am Donnerstag war ein 55-jähriger Arbeiter aus Villach im Auftrag seiner Putz- und Estrichfirma aus St. Veit/Glan mit Arbeiten an der Außenfassade eines Wohnhauses in der Gemeinde Wernberg beschäftigt. Gegen 12 Uhr montierte er Lüftungsgitter. Diese Tätigkeit führte er auf einer Stehleiter durch. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte er aus einer Höhe von rund eineinhalb Meter auf den Boden.

Schwere Verletzungen

Er zog sich dabei schwere Schulter- und Wirbelverletzungen zu. Der Arbeiter wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.