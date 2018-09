Erforderlichen Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Befristete Bausperre in Velden um ein Jahr verlängert. 61 Hektar Grünland im touristischen Zentrum sollen erhalten bleiben.

Größere Bauprojekte direkt am Seeufer sollen der Vergangenheit angehören © Raunig

Vor zwei Jahren hat die Gemeinde Velden eine zweijährige befristete Bausperre für den erweiterten Uferbereich des Wörthersees erlassen. Damit wollte man unter anderem eine weitere Verbauung mit Wohn- und Appartementanlagen sowie Geschäftshäusern vermeiden und die Erhaltung der Grünraum- und Freiraumzonen sichern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde diese Bausperre nun, nach einem einstimmigen Beschluss, um ein weiteres Jahr verlängert. Grund dafür: „Die umfangreiche Überarbeitung sowie Neustrukturierung der örtlichen Planungsinstrumente wie etwa das Örtliche Entwicklungskonzept war in diesen zwei Jahren nicht zu schaffen“, erklärte Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ).

Eine Ursache dafür sei auch, dass es in Kärnten derzeit kein, dem Zeitgeist entsprechendes Gemeindeplanungsgesetz gebe. „Wir fordern das vom Land Kärnten ein, denn auch die nächste Generation soll noch eine Chance auf einen Seezugang und auf Grünflächen haben“, sagte Vouk und zeigte sich zuversichtlich, dass die erforderlichen Arbeiten bis Ende 2019 fertiggestellt sind. 61 Hektar Grünland im touristischen Zentrum sollen bereits nach den neuen Grundsätzen entwickelt werden.