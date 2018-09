Facebook

Die Rettungskräfte waren sofort zur Stelle © KK/Hauptfeuerwache Villach

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte am Donnerstag die Einsatzkräfte in Villach. Auf der Kärntner Straße (B83) fuhr um 8.45 Uhr eine 54-jährige Frau aus Villach stadteinwärts. Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache in Villach-Auen nach rechts aufs Straßenbankett, fuhr auf die aufsteigende Leitschiene, hob dabei mit ihrem Fahrzeug ab, überschlug sich mehrmals und schlitterte in den Gegenverkehrsbereich.

Dort kam es zur Kollision mit dem Auto, das von einer 66-jährigen Pensionistin aus Villach gelenkt wurde. Die verunfallte Villacherin, die schwer verletzt wurde, musste von der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf aus dem total beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Die Pensionistin, die beim Unfall leicht verletzt wurde, wurde nach medizinischer Versorgung ebenfalls in das LKH Villach gebracht. Der bei beiden Fahrzeuglenkerinnen vorgenommene Alkomatentest verlief negativ.

Straße war gesperrt

Den Unfall bestätigte am Vormittag Villachs Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Die Straße musste vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde über Warmbad-Villach umgeleitet. Die Sperre wurde mittlerweile wieder aufgehoben.