Athlet Alexander Schulz will am Samstag auf einer 120 Meter langen und 35 Meter hohen Highline über die Drau in Villach balancieren. Ein Weltrekord soll gebrochen werden.

Die Slackline soll vom Congress Center in Richtung Stadt gespannt werden © KK/Santner

Dieser Akt ist nichts für schwache Nerven. Am Samstag soll in Villach ein Weltrekord aufgestellt werden, der aus einiger Entfernung sichtbar sein dürfte. Der deutsche Athlet und Slackliner Alexander Schulz will vom Congress Center Villach (CCV) über die Drau Richtung Villacher Altstadt wandern. Und zwar auf einer rund 35 Meter hohen und 120 Meter langen Highline.

Spektakuläre Drauüberquerung

Um sein wagemutiges Vorhaben umsetzen zu können, werden Schulz und sein Team eine Slackline, also ein hochbelastbares Seil, quer über die Drau spannen. Vom Dach des Congress Centers Villach wird die Slackline auf die andere Seite der Drau, auf das Dach eines Privathauses, gespannt.

Schulz will um 8 Uhr morgens mit seinem Weltrekordversuch beginnen. Um die bisherige Bestmarke zu überbieten, muss der Extremsportler mindestens 90 Mal die Drau überqueren. „Ich gehe davon aus, dass ich sechs bis sieben Stunden unterwegs sein werde“, sagt Schulz. Der Deutsche kann auf eine Reihe von recht abenteuerlich erreichten Weltrekorden verweisen: So ging er 2017 in knapp 1,5 Kilometern Höhe auf einer Slackline zwischen zwei Heißluftballonen hin und her. Ein Jahr davor spannte er in Frankreich ein 650 Meter langes Seil über ein Tal – die längste Slackline aller Zeiten.

Höhepunkt der Climbing Days

Organisiert wird der Villacher Event von den Betreibern der Kletterhalle Villach. „Der Weltrekordversuche ist der Höhepunkt der Climbing Days, einer Kletterveranstaltungsreihe, die den ganzen September andauert“, unterstreicht Stefan Prohinig, Geschäftsführer der Kletterhalle Villach. Der Weltrekordversuch kann live über die Villach-Webcam und laufend über die sozialen Netzwerke mitverfolgt werden.

Wie in anderen Großstädten soll am Samstag auch in Villach in der Luft balanciert werden Foto © KK/Privat