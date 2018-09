Facebook

Symbolbild © APA/AFP/MIGUEL ROJO

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt führten Beamten des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Villach gestern eine Hausdurchsuchung in Afritz durch. Der Einsatz war offensichtlich erfolgreich. Im Garten des Wohnhauses eines 26-jährigen Mannes fanden sie 31 Stück Cannabispflanzen. In weiterer Folge konnten sie auch eine professionelle Indoor-Aufzuchtanlage entdecken, zahlreiche Flaschen mit Cannabisöl sowie 20 in Vollblüte stehende Cannabispflanzen. Der Mann, der sich derzeit in Krankenhauspflege befindet, wird angezeigt.