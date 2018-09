Auch am Donnerstag bleibt es in und um Villach spätsommerlich warm. Die Temperaturen klettern auf über 25 Grad, Wolken nehmen aber langsam zu.

© KK/Bad Kleinkirchheimer Bergbahn

Das zuletzt so wetterbestimmende Hoch Quirin wird allmählich abgebaut. Dennoch gibt sich der Altweibersommer im Villacher Raum vorerst noch nicht geschlagen. "Der Sommer 2018 befindet sich irgendwie im Marathon-Modus und ist bereits längst über das Ziel hinausgeschossen", meint etwa der Wetterexperte Werner Troger. Vom meteorologischen Standpunkt gesehen war nämlich bereits am 1. September Herbstbeginn.

Bei insgesamt etwas zunehmender Bewölkung kommt die Sonne weiterhin nicht zu kurz. Am sonnigsten und am wärmsten verläuft der Donnerstag nach Osten. Hier wird die 25-Grad-Marke am Nachmittag zum Teil noch deutlich überschritten. Zumeist geht der Tag gänzlich trocken und freundlich zu Ende.