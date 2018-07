Im Juli brachen Unbekannte drei Kellerabteile in einem Villacher Wohnhaus ein und stahlen ein wertvolles Mountainbike. Die Ermittlungen laufen.

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem 3. und 14. Juli bei einem Mehrparteienhaus in Villach gewaltsam in drei Kellerabteile ein. Aus einem stahlen sie ein hochpreisiges Mountainbike der Marke BMC, Teamelite TE02 XT/SLX, schwarz und weiß lackiert, eines 24-jährigen Mannes aus Villach.