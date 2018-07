Diskussion um Harley-Davidson-Produktion in Villach. Facebook-Posting von ÖVP-Nationalrat bringt SPÖ in Rage.

Peter Weidinger versucht Villach als Produktions-Standort für Harley Davidson ins Rennen zu bringen © kk

Für Aufsehen sorgt der Bericht der Kleinen Zeitung, wonach ÖVP-Nationalrat Peter Weidinger Villach als Standort für die Produktion von Harley Davidson ins Spiel bringt. Per Brief hat er sich mit dieser Idee an Matthew Levatich, CEO bei Harley Davidson, gewandt und diesen auch per Facebook öffentlich gemacht. Heftige Kritik erntet Weidinger dafür von Harald Sobe, Klubobmann der Villacher SPÖ: „Weidinger gefährdet mit seinem Vorgehen Verhandlungen. Warum man diesen Brief auf Facebook öffentlich macht, verstehe ich nicht. Es scheint, als ob es nur um Publicity geht. Ein börsennotiertes Unternehmen über Facebook-Likes zu etwas zu bewegen ist kontraproduktiv und unprofessionell.“ Weidinger wolle sich mit zweiminütiger Facebook-Arbeit nur profilieren.

