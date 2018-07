Facebook

Riesige Nachfrage nach Markenware herrscht bei Oliver Hönleins Designer-Outlet in der Stadt © Santner

Es ist erst zwei Wochen her, da öffnete Oliver Hönlein ein Designer-Outlet in der ehemaligen dm-Filiale am Oberen Kirchenplatz. Nach der sensationellen Eröffnungphase, drei neuen Mitarbeitern und hunderten Kleidungsstücken weniger ist jetzt eine Expansion fällig: „Das Geschäft läuft super, täglich kommt neue Ware. Allein diese Woche werden 2200 Teile angeliefert“, freut sich der Trendstore-Chef und vergrößert die Verkaufsfläche. Ab sofort sind zwei Drittel der dm-Filiale mit Markenware bestückt, „in dieser Woche kommen zum Beispiel noch 200 Teile von Guess, 200 Herrensakkos, 250 Premium-Norwegerpullis, Taschen von Moschino und Trussardi, Weinsteyn-Jacken und die Sommerkollektion von Bleifrei.“ Das Outletgeschäft hat auch in der Shopping Night (Mittwoch, 18. Juli) geöffnet.

