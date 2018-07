Facebook

Auch das Büro der Kleinen Zeitung Villach hat am 18. Juli bis 21 Uhr geöffnet © Santner

Eine geballte Aktion von Villacher Unternehmern wird am 18. Juli umgesetzt: Der erste von drei Abend-Shopping-Terminen in der Innenstadt. Rund 100 Betriebe - mit Geschäften und Gastro - machen bei der Sommeraktion mit und lassen ihre Türen bis 21 Uhr offen. Auch die Kleine Zeitung ist natürlich mit dabei: Im Büro in der Freihausgasse 11 gibt es interessante Urlaubs-Tipps von Autorin Claudia Lux, die ihr Grado-Buch mitbringt. Und Georg Lux verrät ab 19 Uhr Spannendes über "Lost Places", verfallene und vergessene Orte in der Alpen-Adria Region. Beide Autoren stehen natürlich für alle Fragen bereit. Außerdem gibt es neben vielen anderen Styria-Büchern auch das druckfrische Magazinbuch für den Villacher Kirchtag.

Shopping-Nights in der Kleinen Zeitung Villach: Morgen, Mittwoch, 18. Juli, bis 21 Uhr.