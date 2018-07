In Drobollach spielt der Theaterwagen Porcia am Dienstag den "Diener zweier Herren", im Anschluss steht der Kinoklassiker "Flashdance" auf dem Programm.

Das Ensemble des Theaterwagen Porcia © kk

Rasant, dramatisch, genussvoll, italienisch und leidenschaftlich geht es heute am Faaker See zu. Dort gibt nämlich der Theaterwagen Porcia den "Diener zweier Herren" von Carlo Goldoni zum Besten. Ort des Schauspiels ist das ehemaliges Hexagon und Wirtefestareal am Lupinienweg, Beginn ist um 19.30 Uhr.