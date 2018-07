Villach Bankomat geknackt: Fahndung nach vier Tätern

Unbekannte Täter konnten Montag in den frühen Morgenstunden mit Beute in unbekannter Höhe flüchten. Eine Alarmfahndung verlief bisher negativ.

© Kanizaj

Bisher unbekannte Täter haben Montagnacht einen Bankomat in der Raiffeisenbank Villach-Neufellach geknackt. Gegen 3 Uhr in der Früh wurde der Alarm ausgelöst. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet. Die Beamten nahmen am Einsatzort einen seltsamen Geruch wahr. So musste anfänglich davon ausgegangen werden, dass die Täter den Bankomat mit Sprengstoff geknackt hatten. Ein sprengstoffkundiger Beamter musste hinzugezogen werden. Der konnte jedoch Entwarnung geben. Die Täter dürften lediglich mit einem Chlorreiniger ihre Spuren beseitigt haben. Laut Herbert Rogl, stellvertretender Chef des Landeskriminalamtes, steht mittlerweile fest: Die Täter haben den Bankomat mit Hammer und Meißel aufgebrochen. Die Sichtung des Videomaterial ergab, dass es sich um vier Täter handelt. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief jedoch ergebnislos. Beim Landeskriminalamt geht man davon aus, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder einer organisierten Bande aus dem moldawisch-rumänischen Grenzgebiet handelt. Diese führt solche Taten immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen durch. Eine Person sitzt bereits in Haft.

Heuer gab es in Kärnten bereits zwei ähnliche Fälle. In Lieserhofen, Gemeinde Seeboden, mussten zwei Bankomatknacker im April allerdings ohne Beute flüchten. Am Weißensee flüchteten Unbekannte mit einer Geldkassette.