Unbekannte Täter beschädigten Gegenstände in der Kirche in Riegersdorf. Feuerwehr musste ausrücken.

Unbekannte verwüsteten die Kirche © (c) KANIZAJ

Bisher unbekannte Täter richteten in der Kirche von Riegersdorf in der Gemeinde Arnoldstein am Samstagabend einen Schaden von mehreren hundert Euro an. In der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr beschädigten sie mehrere Gegenstände wie etwa Kerzenständer, Kerzenspender und Blumenvasen. Auch wurde an zwei Stellen Papier entzündet, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Die Feuerwehr Arnoldstein und Riegersdorf mussten mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen und 26 Mann ausrücken.