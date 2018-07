Facebook

Auto überschlug sich auf der A10 © FF Feistritz/Drau

Auf der Tauernautobahn (A10) kam es Samstagabend kurz nach 20 Uhr zwischen Feistritz an der Drau und Spittal/Drau in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Fahrzeugüberschlag. Zu dieser Zeit ging im Bereich Paternion ein schweres Gewitter mit Starkregen nieder. Auf Höhe Aifersdorf in der Gemeinde Paternion kam ein 39-jähriger Villacher infolge von Aquaplaning von der Fahrbahn ab, fuhr der Böschung entlang und prallte schließlich gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Autolenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.