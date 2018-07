Die größte Kik-Filiale Österreichs ist in Villach - sie wurde nach einer umfassenden Sanierung feierlich wiedereröffnet.

Das Kik-Team freut sich über das rundum hübsche Geschäft © (c) Hannes Pacheiner

In dieser Woche wurde die größte Kik-Filiale Österreichs an der Maria-Gailer-Straße in Villach im Beisein vieler Mitarbeiter, Stammkunden und Prominenz wiedereröffnet. Die Filiale wurde über den Zeitraum von mehr als einem Monat aufwendig und rundum renoviert. Zudem wurde das Geschäft mit verschiedenen Non-Food-Artikeln bestückt, der Schwerpunkt liegt dabei auf trendiger Mode zum günstigen Preis. Bei der großen Eröffnungsfeier waren Verkaufsleiter Andreas Hütter, Bezirksleiterin Kerstin Moser-Repolust und auch die Filialleiterin Isabella Rossmann dabei. Sie bedankten sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei der Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe Villach, die beim Fest auftanzte.