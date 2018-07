Facebook

Jede Menge Informationen holten sich Cindy und Christian Schellenberger von GKK-Ärztin Barbara Sist © KK/GKK

Mit dem Sommer und der Sonne ist auch das Thema "Hautschutz" brandaktuell. Die Kärntner Gebietskrankenkasse führte daher wieder in Kooperation mit der Kleinen Zeitung, der Ärztekammer mit der Fachgruppe der Dermatologen, dem Gesundheitsreferat des Landes, der Apothekerkammer und den „Daylong“-Sonnenschutzspezialisten von Galderma“ die spezielle Kampagne in Kärntens Strand- und Freibädern durch. Am Freitag waren die Experten im Strandbad Faak am See und auch in Velden zu Gast – in Faak am See holten sich Cindy und Christian Schellenberger wichtige Tipps und Informationen von Ärztin Barbara Sist.