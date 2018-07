Per Beschluss bleibt der Naherholungsraum in den Oberdörfern den Villachern erhalten, Spielplatz soll es aber keinen mehr geben.

Einstimmig wurde die Nutzung der Wiese beschlossen © (c) Markus Traussnig

Die „Kneippwiese“ in den Oberdörfern soll Naturliebhabern weiter als Erholungsraum zur Verfügung stehen. Das war die Forderung der Grünen in der jüngsten Villacher Gemeinderatssitzung. Das Grundstück der Stadt war über Jahre an den Kneippverein verpachtet gewesen. Nachdem der Vertrag gekündigt wurde, wurde der Spielplatz auf der Fläche kürzlich abgebaut. Der Gemeinderat bekannte sich jetzt einstimmig dazu, das Grundstück öffentlich zugänglich zu lassen. „Das ist ein Erfolg für Anrainer, Schulen, Kindergärten und Horte sowie die viele Familien, die die Kneippwiese gerne besuchen“, so Grünen-Gemeinderätin Sabina Schautzer. Einen Spielplatz wird es bis auf Weiteres nicht geben. „Das ist aufgrund der behördlichen Auflagen nicht möglich“, so SPÖ-Stadtrat Harald Sobe. ÖVP-Stadträtin Katharina Spanring vermisst ein Konzept. „Man könnte zumindest eine Sandkiste oder eine Schaukel hinstellen.“

