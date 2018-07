Anfang Juli brach ein 30-Jähriger in die HTL in Villach ein und richtete einen erheblichen Sachschaden an. Nun konnte der Täter ausgeforscht und verhaftet werden.

Der Mann wurde verhaftet

Im Zuge der geführten Ermittlungen konnte ein 30-jähriger Mann aus Villach als Täter ausgeforscht und ihm der Einbruchsdiebstahl in die HTL am Standort in der Richard-Wagner-Schule in Villach nachgewiesen werden.

Der Täter stahl nach Aufbrechen der Eingangs- und einer Bürotür mithilfe eines aufgefundenen Schlüssels aus einem Klassenzimmer verschiedene Kameras, ein Notebook sowie Zubehör und verkaufte diese in Graz, um dadurch seinen Suchtmittelkonsum zu finanzieren.

Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Freitag festgenommen, im Zuge einer durchgeführten Hausdurchsuchung konnte Diebesgut sowie Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden.

Der 30-Jährige ist zum Einbruch geständig. Der durch die Tat verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.