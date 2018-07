Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das "Tonč-Feinig-Trio" spielte am Freitag am Aichwaldsee © KK/Oakwood-Festival

Das "Oakwood Lake Jazz Fest", also das Jazz-Fest am Aichwaldsee, wird nach dem Erfolg im Vorjahr an diesem Wochenende wiederholt. Den fulminanten Auftakt erledigte am Freitag das "Tonč-Feinig-Trio", das vor dem einmaligen Ambiente das Publikum begeisterte. Musikgenuss und Entspannung wurden geboten, die Organisatoren des Vereins "Kulturgarten Aichwaldsee" unter Obmann Martin Schriebl-Rümmele konnten auch heuer wieder Musiker gewinnen, die im Jazz-Genre weit über Kärnten hinaus bekannt sind. Heute, Samstag, eröffnet um 19 Uhr Wenzel Beck an der Gitarre – zumeist sieht man ihn mit Willi Resetarits auf der Bühne. Danach klingt der Abend mit "D3" aus – Alexander Matauschek, Michael Sablatnig und Markus Gruber werden das Publikum mit einer Mischung aus Jazz Pop und Rock begeistern.

Am Sonntag Vormittag gibt es ab 10 Uhr einen Jazzbrunch im Panoramahotel Schachinger - auf der Terrasse mit Blick über den Faaker See ergänzen sich kulinarische Genüsse und "a taste of Jazz" mit Hannes Kwarza, Doro Jaburek und Gregor Fticar und ihren Interpretationen von "Rhythm & Blues", Swing und Latin Music.

Achtung: begrenzte Platzanzahl, Reservierungen bis 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn unter office@kulturgarten-aichwaldsee.at

Hier gibt es die schönsten Fotos vom Auftaktkonzert:

Aichwaldsee: Jazz vom Feinsten So chillig ist das Ambiente des Jazzfestes am Aichwaldsee KK/Oakwoodfest Organisiert wird das Festival vom Verein Kulturgarten Aichwaldsee unter Obmann Martin Schriebl-Rümmele KK/Oakwoodfest Zum Auftakt am Freitagabend gab sich das Tonc-Feinig-Trio die Ehre... KK/Oakwoodfest Klicken Sie sich durch die Fotos!!! KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest KK/Oakwoodfest 1/18

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.