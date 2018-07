In Falle getappt

© Klz/Eder

Wie jetzt bekannt wurde, bestellte am Donnerstag eine 66-jährige Frau aus Villach über das Internet eine vermeintlich einheimische Rohrreinigungsfirma in ihre Wohnung. Nach einiger Zeit erschienen ein 23-jähriger und ein 21-jähriger Deutscher, beide in Essen wohnhaft, und täuschten vor, als Subunternehmen der heimischen Firma tätig zu sein. Sie führten die Arbeiten durch und stellten danach eine überhöhte Rechnung aus.