Wie jetzt bekannt wurde, bestellte am Donnerstag eine 66-jährige Frau aus Villach über das Internet eine vermeintlich einheimische Rohrreinigungsfirma in ihre Wohnung. Nach einiger Zeit erschienen ein 23-jähriger und ein 21-jähriger Deutscher, beide in Essen wohnhaft, und täuschten vor, als Subunternehmen der heimischen Firma tätig zu sein. Sie führten die Arbeiten durch und stellten danach eine überhöhte Rechnung aus.

Am Freitag bestellte die Geschädigte die beiden Arbeiter nochmals an eine neue Adresse und verständigte gleichzeitig die Polizei. Die beiden Männer sind mit einem Pkw mit deutschen Kennzeichen im Bundesgebiet unterwegs und werden über eine Homepage und einer Hotline bestellt.

Sie werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.