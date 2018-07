Bistro von Haubenkoch Hubert Wallner am Südufer des Wörthersees noch immer nicht geöffnet. Ehemaliger Lamplhof wird von Eigentümer Unterkofler vorerst selbst betrieben.

Hermann Unterkofler und Hubert Wallner bei einer Baustellenbesichtigung im Frühjahr © Kleine Zeitung

Die Schatten der Vergangenheit will man loswerden. Den „Hotel Lamplhof“-Schriftzug auf der Fassade ist man schon los. „Hermitage Vital Resort“ ist auf dem Gebäude in Dellach am Wörthersee zu lesen. 2014 kaufte der Salzburger Unternehmer Hermann Unterkofler den heruntergekommenen Betrieb aus der Verwertungsmasse der Hypo, die auf dem Gelände einst ein Luxusresort plante.

