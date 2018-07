Für zwei Drittel des leerstehenden C&A-Gebäudes am Villacher Hauptplatz konnte ein Nachmieter gefunden worden sein. Über Details zum Projekt wird noch nicht gesprochen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der ehemalige C&A weist den größten Leerstand in der Stadt auf © Danja Santner

Für einen der größten Leerstände in der Villacher Innenstadt konnte ein Nachmieter gefunden werden. 2000 Quadratmeter des ehemaligen C&A-Gebäudes am Hauptplatz wurden vermietet, das bestätigt Hauseigentümer Hannes Grubner. Details zur Vermietung werden nicht genannt. Gerüchten zufolge soll sich die Bawag-PSK eine Zentrale in den Räumlichkeiten einrichten, seitens der Bank wurde das nicht bestätigt. "Es stimmt, dass die Fläche vergeben wurde, über Details sprechen aber auch wir nicht", heißt es von Seiten des Stadtmarketings.