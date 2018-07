Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günther Albel ist wegen falscher Beurkundung und Beglaubigung im Amt angeklagt © KLZ/Weichselbraun

Der erste Prozess in der Causa Bundespräsidenten-Stichwahl findet am 26. und 27. Juli am Landesgericht Klagenfurt statt. An diesen Tagen müssen sich zehn Angeklagte, Mitglieder der Bezirkswahlbehörde Villach-Stadt, vor Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten. Unter ihnen ist auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), er war im Mai 2016 Vorsitzender der Wahlbehörde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.