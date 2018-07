Ein Fünfjähriger überlebte vor drei Monaten Sturz in 20-Meter-Schacht. Sein Begleiter, ein 56-jähriger Sozialarbeiter, kam ums Leben. Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen unbekannt.

In diesen Brunnenschacht stürzten der 56-jährige Sozialarbeiter und der 5-jährige Bub © Daniel Raunig

Stundenlang schrie der fünfjährige Bub am Montag, den 9. April, um Hilfe. Er war gemeinsam mit seinem 56-jährigen Begleiter, einem Sozialarbeiter, in einen 20 Meter tiefen Brunnenschaft in Villach-Landskron gestürzt. Der Fuß des Buben war unter dem toten Körper des Mannes eingeklemmt gewesen - für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

