Fünf Wochen kann die Brücke von Kraftfahrzeugen nicht befahren werden © Stadt Villach

Die Arbeiten an der neuen Brücke über die Gail im Villacher Stadtteil Tschinowitsch biegen in die Zielgerade. Seit zehn Monaten wird an der neuen Brücke gebaut, sie wird parallel zur alten mit Rad- und Gehweg errichtet. Bisher war es möglich, den gesamten Verkehr nahezu ungestört über das bestehende Tragwerk zu führen.