© Apa/Gindl

Am Montag gegen 19.40 Uhr saß ein Ehepaar auf einer Bank im Garten ihres Anwesens in Villach-Auen, als es plötzlich einen Knall hörte. Die Gattin bemerkte auch, dass etwas an ihrem Kopf vorbeigeflogen war. Sie konnten auf dem Balkon einer Wohnung des gegenüberliegenden Wohnhauses vorerst drei Personen wahrnehmen. Nach kurzer Zeit erschien eine weitere Person am Balkon und diese hielt offensichtlich eine Pistole in der Hand. Alle Personen entschuldigten sich mehrmals für den Vorfall. Das Ehepaar verständigte daraufhin die Polizei.