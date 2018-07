Facebook

Beeindruckend: Die Retro-Radler auf dem Weg durch das Drautal © G.S. Velacco/kk

Es war ein echtes Fest für Radsportfans. Die erste Kärntner Klassik Rundfahrt, die unter dem Namen 1. Carinthian Velo Classic in Szene ging. Rund 100 Teilnehmer aus ganz Österreich und Italien nahmen die rund 60 Kilometer lange Runde in Angriff. Mit klassischen und Jahrzehnte alten Stahlrädern und in Retro-Dressen. "Es war schon beeindruckend, da waren echte Schätze dabei. Viele Räder waren einzigartig. Der Tross ergab ein wirklich schönes Bild.", schwärmte Jürgen Putzi von der Gruppo Sportivo Velacco, die das Radfest organisierte. Die Route führte von Treffen über Villach zur Draufähre Feffernitz-Lansach und über das Krastal wieder zurück nach Treffen, wo beim Kuchlerwirt in Treffen gebührend gefeiert wurde. Die G.S. Velacco mit Karin Pucher, Ronny Hohenberger, Wolfgang Roll, Christian Liesinger, Günther Lamprecht und Putzi bastelt bereits an der zweiten Auflage im nächsten Jahr.