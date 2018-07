Drei Jahre nach dem Hagel wird in Villach noch immer repariert. Der Schaden liegt in Villach bei 150 Millionen Euro.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tennisballgroße Hagelörner gingen nieder © Helmuth Weichselbraun

Es war eine Tropennacht, deren Folgen Villacher Privatpersonen und Unternehmer, landesweite Versicherungen und Einsatzkräfte noch immer beschäftigt. Die Nacht auf den 8. Juli 2015. Die Temperaturen fielen nicht unter 20 Grad. Am Tag darauf folgte auf Hoch „Annelie“ ein Jahrhunderthagel, der landesweit Schäden in der Höhe von 250 bis 300 Millionen Euro verursachte. Alleine in Villach werden die Versicherungsschäden auf 150 Millionen Euro geschätzt.

Mehr zum Thema Hagel in Villach So wütete das Unwetter in Kärnten

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.