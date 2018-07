Facebook

Das Sägewerk hat ab sofort geöffnet © (c) Hannes Pacheiner

Holzkisten, Sägeblätter und Hobel gehören seit Montag zum Interieur des ersten Bausatz-Lokals von Kärnten. Die Gastro-Gruppe aus der Steiermark wagte den Schritt in den ehemaligen "Clocktower" nach Villach und hat dort ein "Sägewerk" eingerichtet. Dieses hat ab sofort täglich ab 16 Uhr geöffnet und bietet Essen "zum Selberbauen" an. Genutzt wird das gesamte Lokal mit rund 300 Sitzplätzen und drei großzügigen Terrassen. Stephi aus Graz ist mit einigen Kollegen vor Ort um das neue Personal zu schulen und erklärt das Prozedere: "Wir haben bei allen unseren Speisen immer vier Zutaten gratis, alles weitere kann man sich selbst draufbauen." In der Draustadt startet das "Sägewerk" mit Pizza, Burger, Erdäpfel, Salat, Eierspeise, Toast, Pfandl und Waffeln. "Und wir haben auch einen Drinkmix, wo man sich seinen eigenen Longdrink oder Cocktail zusammenbauen kann". Auf jedem Tisch liegen sämtliche Bauanleitungen zum Ausfüllen, die Kellner bringen dann die individuellen Speisen zu Tisch. Hier die ersten Fotos vom Lokal:

