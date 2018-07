Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rosentaler und ÖWR-Landesleiter Bruno Rassinger kennt den Faaker See wie kaum ein anderer © ÖWR

Kärntens Wasserrettern kann so schnell niemand das Wasser reichen. Sie sind zur Stelle, wenn Schwimmer und Wassersportler in Not sind, bergen Boote aus Gewitterstürmen und rücken zu Hochwassereinsätzen aus. Dabei riskieren die Retter nicht selten ihr eigenes Leben.