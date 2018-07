Facebook

„Ich will den Kindern helfen, ein besseres Leben führen zu können“, sagt Ingrid Rieder © Privat/KK

Ende Juli ist es so weit: Ingrid Rieder wird von ihrem Heimatort Landskron ins ferne Nigeria ziehen. Dort wird sie bis Anfang September rund 150 Legasthenie-Trainer ausbilden und in ihrem eigens gegründeten „Zeus Children Institut“ („Zeus Institut für Kinder“) in Abuja, der Hauptstadt des afrikanischen Staates, anstellen. „Rund 15 Prozent der Weltbevölkerung sind legasthen. In Nigeria fehlt es an Ressourcen und speziell ausgebildeten Trainern, deshalb habe ich das Institut gegründet“, so Rieder. Für Nigeria entschied sie sich aufgrund ihrer Sympathie für das Land.