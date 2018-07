Villach 23-Jähriger stach mehrere Autoreifen auf

Facebook

Die Polizei in Villach hat einen 23-Jährigen ausgeforscht, der am 1. Juli - vermutlich in alkoholisiertem Zustand - in der Markus-Pernhart-Straße mehrere dort parkende Fahrzeuge beschädigt haben soll. Auf dessen Spur kamen die Beamten durch einen Augenzeugen. Ein 30-jähriger Zeitungskolporteur hatte gegen 4.30 Uhr beobachtet, wie der 23-Jährige mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich ein Messer oder ein Schraubenzieher - auf die Reifen der Fahrzeuge eingestochen hat. Der Zeuge verfolgte den Täter mit seinem Auto bis zu dessen Wohnhaus und verständigte abermals die Polizei. Die Beamten klopften an der Wohnungstür, doch der 23-Jährige machte nicht auf. Im Zuge der Ermittlungen identifizierte der Zeuge den Täter anhand von Lichtbildern.