Villach 21-jähriger Arbeiter mit Chemikalie übergossen

© Fuchs

Ein Arbeitsunfall hat sich Freitagnachmittag auf dem Gelände einer Technologiefirma in Villach ereignet. Dabei wurde ein 21-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Hermagor unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wollte den Verschluss der Füllleitung eines Silos öffnen, wobei sich das in der Leitung befindliche Kalkhydrat über ihn ergoss. Der Verletzte, der keine Schutzausrüstung trug, wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.