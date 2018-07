Facebook

Gutes Personal ist heutzutage für die Gastronomen nicht leicht zu finden © Leodolter

Mitte Juni wurde Gerhard Lackner, Chef der beliebten Pizzeria „Giuseppe“ am Faaker See mit einer Situation konfrontiert, die sich kein Gastronom in der Hauptsaison wünscht. Seine langjährige Chefkellnerin hat aus persönlichen Gründen kurzfristig gekündigt. „Das war der ungünstigste Zeitpunkt für eine Ersatzsuche. In der Gastronomie können wir uns das Personal generell selten aussuchen. Die Leute suchen sich die Betriebe aus“, so Lackner, der aber bereits Ersatz finden konnte und mit 15 Mitarbeitern wieder „sommerfit“ ist.