Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben am Montag die Möglichkeit in die digitale Welt einzutauchen.

Die iPads werden den Kindern zur Verfügung gestellt © Fotolia

Die International Summer University Carinthia veranstaltet am Montag den Coding Day 2018 in Villach. Hier können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in Workshops ihrer digitalen Kreativität freien Lauf lassen und auf spielerische Art neue Fähigkeit im Bereich des digitalen Lernens erfahren. Auf zur Verfügung gestellten iPads erlernen Kinder mit Trainern die Welt der Algorithmen und Codes kennen.