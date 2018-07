Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marlies und Benjamin Raich feierten mit Rekord-Fenster in Stadelbach © (c) Hannes Pacheiner

Die Investition von zwei Millionen Euro in Photovoltaikanlage, Schauraum und Maschinen waren für „Rekord“-Fenster Grund genug, ein Fest für ihre Firmenpartner auszurichten. Am Gelände in Stadelbach, Gemeinde Weissenstein, feierten Betriebsleiter Helmut Ebner und Vertriebsleiter Daniel Osmalz und ihr gesamtes Rekord-Fenster-Team mit einer Werksführung, einem gefinkelten Segway-Parcours, einer "Schmusestation" bei der Fotobox und vielen anderen Aktionen. Mit den Skistars Marlies und Benjamin Raich feierten Rekord-Chef Armin Strussnig und Gattin Katharina sowie Hermine Strussnig, Anita und Wolfgang Maitz von der Accdur-Fenstertechnik, Hannes Schrempf von Lagler-Fenster, die Rekord-Betriebsleiter Alois Kollmann, Hannes Aigner, Michael Schützenhofer sowie die Profi-Werber Jürgen Mellak, Lisa Brandis und Sarah Zwanzger von der Agentur CMM in Graz. Durch den bunten Nachmittag führte Moderatorin Martina Klementin.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.